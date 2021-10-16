В Минздраве рассказали, при каком условии смертность от ковида пойдёт на спад

Действенным способом снижения уровня смертности от коронавируса является вакцинация, но, пока в стране не будет привито 80% населения, существенно повлиять на эпидемиологическую ситуацию не удастся, считает замдиректора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России профессор Владимир Чуланов.

"До достижения целевых показателей коллективного иммунитета эффект от вакцинации оказывается недостаточным. То есть до достижения 80% охвата населения вакцинацией против новой коронавирусной инфекции значительно снизить заболеваемость, число тяжёлых случаев, случаев госпитализации и летальных исходов невозможно, так как эпидемия поддерживается большим количеством людей, не имеющих иммунитета к инфекции", — объяснил профессор журналистам.

По его словам, многолетний опыт борьбы с инфекционными заболеваниями и научные данные однозначно говорят о том, что вакцинопрофилактика — это наиболее эффективный метод борьбы с распространением вируса. Это подтверждают и актуальные данные из российских регионов, где привита значительная часть населения.