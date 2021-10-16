В Минздраве рассказали, при каком условии смертность от ковида пойдёт на спад
По словам эксперта, сейчас эпидемия поддерживается большим количеством людей, не имеющих иммунитета к инфекции.
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Действенным способом снижения уровня смертности от коронавируса является вакцинация, но, пока в стране не будет привито 80% населения, существенно повлиять на эпидемиологическую ситуацию не удастся, считает замдиректора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России профессор Владимир Чуланов.
"До достижения целевых показателей коллективного иммунитета эффект от вакцинации оказывается недостаточным. То есть до достижения 80% охвата населения вакцинацией против новой коронавирусной инфекции значительно снизить заболеваемость, число тяжёлых случаев, случаев госпитализации и летальных исходов невозможно, так как эпидемия поддерживается большим количеством людей, не имеющих иммунитета к инфекции", — объяснил профессор журналистам.
По его словам, многолетний опыт борьбы с инфекционными заболеваниями и научные данные однозначно говорят о том, что вакцинопрофилактика — это наиболее эффективный метод борьбы с распространением вируса. Это подтверждают и актуальные данные из российских регионов, где привита значительная часть населения.
"В ряде регионов, достигших наибольшего уровня охвата вакцинопрофилактикой, например в Московской и Белгородской областях — 64% и 57% соответственно, отмечается устойчивая тенденция к снижению числа летальных исходов от новой коронавирусной инфекции", — отметил Чуланов.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова констатировала высокие показатели смертности в России. Как сообщал Лайф, в стране за сутки зафиксировали более тысячи смертей от ковида. Предыдущий антирекорд был установлен накануне, когда было зарегистрировано 999 летальных исходов от коронавирусной инфекции. На этом фоне главный врач ковидной больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что ситуация с пандемией приближается к критической, и призвал россиян ускорить темпы вакцинации.
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