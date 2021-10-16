Иммунолог рассказал, насколько затянется "суперволна" ковида в России

В ближайшие месяцы заметного снижения заболеваемости коронавирусом не будет, поэтому текущая волна в России продлится как минимум до весны, заявил иммунолог и кандидат медицинских наук Николай Крючков.

"Текущая волна будет частью большой суперволны осень – зима – весна. Сейчас мы видим только часть этой суперволны. И опять мы увидим, что вверх пойдёт заболеваемость, а во второй половине ноября у нас, скорее всего, будет стабилизация ситуации", — сказал врач в беседе с Ura.ru.

Иммунолог предположил, что следующий подъём заболеваемости начнётся в декабре и растянется на первые месяцы следующего года, а после очередного затишья придёт весенняя волна. По мнению Крючкова, сильной стабилизации ситуации не будет и "низких цифр по заболеваемости между этими волнами мы не увидим".

Эпидемиолог Эдуард Шунков добавил, что заболеваемость зависит от поведения людей, их настороженности и желания соблюдать ограничения. Также "длительно циркулирующий вирус должен терять свои свойства, чтобы занять свою нишу в структуре заболеваемости, не приводя к летальному исходу", заявил врач.