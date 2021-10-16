Голикова констатировала высокие показатели смертности в России

В последнее время в России фиксируются высокие показатели смертности. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова и призвала жителей страны прививаться от ковида, поскольку это является залогом сохранения как жизни конкретного человека, так и окружающих его людей.

"Вы знаете, что в последние месяцы мы фиксируем достаточно высокие показатели смертности. Я бы хотела напомнить всем, что на сегодняшний день основным профилактическим средством, которое помогает защитить человека и помогает избежать фатального исхода, — это вакцинация", — сказала она в эфире телеканала "Россия 24".