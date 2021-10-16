Голикова констатировала высокие показатели смертности в России
Она напомнила гражданам о необходимости вакцинации от ковида, чтобы сохранить себя и близких людей.
Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин
В последнее время в России фиксируются высокие показатели смертности. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова и призвала жителей страны прививаться от ковида, поскольку это является залогом сохранения как жизни конкретного человека, так и окружающих его людей.
"Вы знаете, что в последние месяцы мы фиксируем достаточно высокие показатели смертности. Я бы хотела напомнить всем, что на сегодняшний день основным профилактическим средством, которое помогает защитить человека и помогает избежать фатального исхода, — это вакцинация", — сказала она в эфире телеканала "Россия 24".
Голикова напомнила, что в РФ сейчас зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: "Спутник V", "Спутник лайт", "Эпиваккорона" и "Ковивак". Каждый может привиться ими. Данные препараты показали свою эффективность и безопасность как на территории страны, так и за рубежом, подытожила вице-премьер.
Как сообщал Лайф, в России за сутки зафиксировали больше тысячи смертей от ковида. Предыдущий антирекорд был зафиксирован накануне, когда в стране было зарегистрировано 999 летальных исходов от коронавирусной инфекции. На этом фоне главный врач ковидной больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что ситуация с пандемией приближается к критической, и призвал россиян ускорить темпы вакцинации.
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