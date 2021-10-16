В Роспотребнадзоре объяснили причины рекордной заболеваемости ковидом
Если раньше пациент мог заразить 2–3 человека, то сейчас число вторичных случаев передачи инфекции возрастает до 5–6.
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Ежедневный рост числа новых случаев коронавируса в России связан с сезонным подъёмом заболеваемости, считает заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"На прогнозируемый сезонный подъём заболеваемости CoViD-19 наслоился дельта-штамм, который отличается большей заразностью", — также сообщила она РИА "Новости".
По словам Пшеничной, если раньше один больной мог заразить коронавирусом двух-трёх человек, то сейчас, при дельта-штамме, число вторичных случаев передачи инфекции возрастает до пяти-шести. Она отметила, что противостоять вирусу можно с помощью соблюдения профилактических мер и вакцинации.
Напомним, в России рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки обновляется третий день подряд. За прошедшие 24 часа в стране выявили 33 208 случаев ковида — максимум с начала пандемии. Также Россия установила новый антирекорд по суточной смертности от коронавируса. Предыдущий был накануне, когда в стране скончалось 999 человек. На этом фоне главный врач ковидной больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что ситуация с пандемией приближается к критической, и призвал россиян ускорить темпы вакцинации.
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