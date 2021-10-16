В Роспотребнадзоре объяснили причины рекордной заболеваемости ковидом

По словам Пшеничной, если раньше один больной мог заразить коронавирусом двух-трёх человек, то сейчас, при дельта-штамме, число вторичных случаев передачи инфекции возрастает до пяти-шести. Она отметила, что противостоять вирусу можно с помощью соблюдения профилактических мер и вакцинации.