Нутрициолог опроверг миф о связи глютена с онкологическими заболеваниями

Кандидат биологических наук нутрициолог Александр Мирошников опроверг популярное мнение об опасности глютена и призвал не отказываться от употребления продуктов, в которых содержится этот растительный белок.

"Люди отказываются от крахмала, каш, хлеба, снижают калорийность и начинают худеть. Выбирают продукты якобы без глютена. Недобросовестные производители засовывают туда крахмал либо огромное количество жиров. Вроде бы человек убрал глютен, а, наоборот, толстеет", — пояснил доктор в эфире телеканала "Москва 24".

Мирошников уточнил, что глютен обладает вязкоупругими свойствами и находится в злаковых, а в некоторых продуктах этот белок заменяет крахмал. Врач также опроверг миф о том, что глютен вызывает рак, ссылаясь на отсутствие каких-либо исследований на эту тему.

"Продукты с глютеном содержат огромное количество клетчатки. А вот по клетчатке достаточно большое количество исследований, которые показывают, что она снижает риск колоректального рака, рака желудочно-кишечного тракта", — подчеркнул он.