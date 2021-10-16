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Уровень коллективного иммунитета к ковиду среди россиян оценили в 45%

Согласно последним данным оперштаба по борьбе с CoViD-19, как минимум одним из компонентов вакцины привилось более 50 миллионов человек.

16 октября, 10:59
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Вице-премьер Татьяна Голикова объявила о запуске счётчика вакцинации от коронавируса на портале стопкоронавирус.рф. Она добавила, что на сайте также будет публиковаться тепловая карта по эпидемиологической ситуации в России.

"Начиная с сегодняшнего дня на информационном ресурсе стопкоронавирус.рф будут публиковаться два блока данных. Это данные о вакцинации населения и достижении коллективного иммунитета, а также тепловая карта по эпидемиологической ситуации как в целом по РФ, так и в регионах", — заявила председатель оперштаба по борьбе с ковидом.

В России за сутки зафиксировали больше тысячи смертей от ковида

В России за сутки зафиксировали больше тысячи смертей от ковида

Так, по последним данным федерального оперативного штаба, уровень коллективного иммунитета к новой инфекции в России сейчас оценивается в 45%, а как минимум одним компонентом вакцины от коронавируса привились уже более 50 миллионов человек.

"По данным на 15 октября, вакцинация первым компонентом проведена 51 миллион раз, вакцинация полного цикла — 47,5 миллиона раз. Уровень коллективного иммунитета в России оценивается в 45%", — сообщили в штабе.

Ранее Лайф писал, что в России провели более 200 миллионов тестов на ковид. В Роспотребнадзоре отметили, что проверяли в том числе граждан, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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