СМИ узнали об ухудшении состояния Гузеевой

Поражение лёгких телеведущей Ларисы Гузеевой выросло до 65%. Об этом со ссылкой на источник сообщает Пятый канал.

При этом уточняется, что насыщение крови кислородом у артистки в норме. Врачи продолжают пристально следить за состоянием телесвахи. Ранее сообщалось о поражении правого лёгкого на 60%, а левого — на 50%.