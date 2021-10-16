СМИ узнали об ухудшении состояния Гузеевой
Ранее сообщалось, что правый дыхательный орган был повреждён на 60%, а левый — на 50%.
Фото © Instagram /_larisa_guzeeva_
Поражение лёгких телеведущей Ларисы Гузеевой выросло до 65%. Об этом со ссылкой на источник сообщает Пятый канал.
При этом уточняется, что насыщение крови кислородом у артистки в норме. Врачи продолжают пристально следить за состоянием телесвахи. Ранее сообщалось о поражении правого лёгкого на 60%, а левого — на 50%.
Напомним, вечером 26 сентября Ларису Гузееву на скорой доставили в московскую городскую клиническую больницу № 40 в Коммунарке. Врачи подтвердили коронавирус, при этом тогда поражения лёгких у звезды не нашли: КТ ничего не показала. 62-летняя актриса только вернулась из Крыма, где принимала участие в работе над новым фильмом. Позже артистка вышла на связь с поклонниками и заявила, что ей страшно. Телеведущая попросила всех не беспокоить её и родных, отметив, что лечится от этой "гадости". Недавно Гузеева впервые за неделю вышла на связь и показала, как смотрит советский мультфильм.
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