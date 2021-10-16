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Суд арестовал трёх хулиганов после конфликта на станции метро "Текстильщики"

У мужчин завязалась словесная перепалка с девушкой, после чего за неё вступились пассажиры.

16 октября, 15:16

Скриншот из видео © Главное управление МВД России по г. Москве

Черёмушкинский суд в Москве избрал меру пресечения трём участникам конфликта в московском метро на станции "Текстильщики". Под стражей они пробудут до середины декабря.

"Суд удовлетворил ходатайства следователя об избрании трём обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу", — сообщили в пресс-службе инстанции.

СК завёл дело после очередного конфликта в московском метро

СК завёл дело после очередного конфликта в московском метро

Напомним, очередной конфликт произошёл в Московском метрополитене вечером 12 октября, когда на станции "Текстильщики" пассажиры решили заступиться за девушку, к которой приставали трое парней. На опубликованных кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что они вступают в перепалку с пассажирами, а когда в ситуацию вмешиваются сотрудники полиции, не спешат реагировать на их требования.


Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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