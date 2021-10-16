Суд арестовал трёх хулиганов после конфликта на станции метро "Текстильщики"

Черёмушкинский суд в Москве избрал меру пресечения трём участникам конфликта в московском метро на станции "Текстильщики". Под стражей они пробудут до середины декабря.

Напомним, очередной конфликт произошёл в Московском метрополитене вечером 12 октября, когда на станции "Текстильщики" пассажиры решили заступиться за девушку, к которой приставали трое парней. На опубликованных кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что они вступают в перепалку с пассажирами, а когда в ситуацию вмешиваются сотрудники полиции, не спешат реагировать на их требования.



