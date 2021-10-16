Суд арестовал трёх хулиганов после конфликта на станции метро "Текстильщики"
У мужчин завязалась словесная перепалка с девушкой, после чего за неё вступились пассажиры.
Скриншот из видео © Главное управление МВД России по г. Москве
Черёмушкинский суд в Москве избрал меру пресечения трём участникам конфликта в московском метро на станции "Текстильщики". Под стражей они пробудут до середины декабря.
"Суд удовлетворил ходатайства следователя об избрании трём обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу", — сообщили в пресс-службе инстанции.
Напомним, очередной конфликт произошёл в Московском метрополитене вечером 12 октября, когда на станции "Текстильщики" пассажиры решили заступиться за девушку, к которой приставали трое парней. На опубликованных кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что они вступают в перепалку с пассажирами, а когда в ситуацию вмешиваются сотрудники полиции, не спешат реагировать на их требования.
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