Миссия ОБСЕ заявила, что не видела похищения украинскими силовиками офицера СЦКК в ЛНР
По словам представителей СММ, неподтвержённая информация "не отражается в отчётах", но миссия готова помочь наладить диалог, если это необходимо.
Стихийная акция за освобождение Андрея Косяка. Фото © VK
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ объявила о готовности поспособствовать установлению диалога между Киевом и Луганской Народной Республикой по захваченному украинскими силовиками офицеру СЦКК в ЛНР. Об этом говорится в соответствующей публикации на сайте ОБСЕ.
"СММ получила информацию от Вооружённых сил Украины и вооружённых формирований только после того, как это событие уже произошло. Согласно методологии отчётности СММ, неподтверждённая косвенная информация не отражается в отчётах миссии", — сообщает СММ.
Уточняется, что наблюдатели не были непосредственными свидетелями задержания наблюдателя СЦКК украинскими силовиками. СММ добавила, что "тем не менее готова способствовать налаживанию диалога между сторонами на местах, если они будут обращаться за таким содействием", подчеркнув, что об этом уже неоднократно сообщалось.
Как сообщал Лайф, о том, что украинские силовики взяли в плен сотрудника СЦКК, стало известно 13 октября. Офицера остановили в районе пункта пропуска Первомайск — Золотое и увезли в неизвестном направлении. Власти ЛНР утверждают, что у задержанного были все соответствующие документы и нашивки представителя СЦКК. Кроме того, он был безоружен. Позднее ЛНР призвала международных наблюдателей повлиять на Киев для возврата похищенного представителя. Там отметили, что на фоне произошедших событий ОБСЕ попросту бездействует, бросив человека на произвол судьбы.
Комментариев: 0