Миссия ОБСЕ заявила, что не видела похищения украинскими силовиками офицера СЦКК в ЛНР

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ объявила о готовности поспособствовать установлению диалога между Киевом и Луганской Народной Республикой по захваченному украинскими силовиками офицеру СЦКК в ЛНР. Об этом говорится в соответствующей публикации на сайте ОБСЕ.

"СММ получила информацию от Вооружённых сил Украины и вооружённых формирований только после того, как это событие уже произошло. Согласно методологии отчётности СММ, неподтверждённая косвенная информация не отражается в отчётах миссии", — сообщает СММ.

Уточняется, что наблюдатели не были непосредственными свидетелями задержания наблюдателя СЦКК украинскими силовиками. СММ добавила, что "тем не менее готова способствовать налаживанию диалога между сторонами на местах, если они будут обращаться за таким содействием", подчеркнув, что об этом уже неоднократно сообщалось.