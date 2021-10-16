Противники Саакашвили потребовали для него пожизненного заключения

У здания Руставской тюрьмы, где находится бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, несколько сотен человек устроили акцию протеста, сообщает телеграм-канал "Sputnik Грузия". Противники политика обвиняют его в репрессиях.

"Многим в Грузии пришлось испытать репрессии и политическое преследование на себе. Мы собрали акцию, чтобы напомнить обществу о том, что происходило в те годы. Ты не выйдешь из тюрьмы", — заявил со сцены бывший политзаключённый Цителашвили, обращаясь к экс-президенту.

Одна из участниц — мать молодого человека Буты Робакидзе, который был застрелен во время полицейской спецоперации в 2004 году — обратилась к Саакашвили со словами "ты должен сидеть вечно". Организаторы митинга повесили над сценой баннер с надписью "Палач в тюрьме". Сообщается, что возле тюрьмы перекрыли движение, усилены наряды полиции.