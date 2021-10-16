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Противники Саакашвили потребовали для него пожизненного заключения

Возле тюрьмы, где находится политик, перекрыли движение, усилены наряды полиции.

16 октября, 14:35

Фото © Facebook / Mikheil Saakashvili

У здания Руставской тюрьмы, где находится бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, несколько сотен человек устроили акцию протеста, сообщает телеграм-канал "Sputnik Грузия". Противники политика обвиняют его в репрессиях.

"Многим в Грузии пришлось испытать репрессии и политическое преследование на себе. Мы собрали акцию, чтобы напомнить обществу о том, что происходило в те годы. Ты не выйдешь из тюрьмы", — заявил со сцены бывший политзаключённый Цителашвили, обращаясь к экс-президенту.

Одна из участниц — мать молодого человека Буты Робакидзе, который был застрелен во время полицейской спецоперации в 2004 году — обратилась к Саакашвили со словами "ты должен сидеть вечно". Организаторы митинга повесили над сценой баннер с надписью "Палач в тюрьме". Сообщается, что возле тюрьмы перекрыли движение, усилены наряды полиции.

"Мы должны объединиться": Саакашвили из тюрьмы призвал жителей Грузии к "большому примирению"

"Мы должны объединиться": Саакашвили из тюрьмы призвал жителей Грузии к "большому примирению"

Накануне в Тбилиси прошёл многотысячный митинг за освобождение Саакашвили. На сцене выступили политические соратники бывшего главы государства. Отмечалось, что акция прошла мирно, сообщений о задержаниях или стычках с полицией зафиксировано не было.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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