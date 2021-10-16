В Екатеринбурге 16 человек погибли после отравления метанолом

В Екатеринбурге в результате отравления спиртом с содержанием метанола погибло 16 человек. Незаконный розлив происходил на одном из рынков города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на регионального координатора партийного проекта "Народный контроль" по Свердловской области Дмитрия Чукреева.

"В Екатеринбурге 16 человек [погибли от отравления метанолом]. Предприниматель, который работал (его уже задержали) на рынке Ботаническом, Патриса Лумумбы, 4, реализовывал спирт на розлив", — сообщил он.