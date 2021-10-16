В Екатеринбурге 16 человек погибли после отравления метанолом
Предприниматель, который реализовывал спирт на розлив, уже задержан.
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В Екатеринбурге в результате отравления спиртом с содержанием метанола погибло 16 человек. Незаконный розлив происходил на одном из рынков города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на регионального координатора партийного проекта "Народный контроль" по Свердловской области Дмитрия Чукреева.
"В Екатеринбурге 16 человек [погибли от отравления метанолом]. Предприниматель, который работал (его уже задержали) на рынке Ботаническом, Патриса Лумумбы, 4, реализовывал спирт на розлив", — сообщил он.
При этом, за какой период произошло массовое отравление спиртом, в публикации не уточняется.
Ранее Лайф писал о волне смертельных отравлений в Оренбуржье, которая началась 7 октября. Изначально сообщалось о девяти скончавшихся, однако это число продолжило расти. По последним данным, умерло 35 человек. По делу задержано десять фигурантов, арестовано четыре человека. Все пострадавшие — жители восточного Оренбуржья. Суррогатный алкоголь они купили в Орске. В некоторых случаях выявленная концентрация чистого этанола в организме погибших была в 3–5 раз выше смертельной дозы.
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