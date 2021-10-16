18 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами и "газелью" в Нижнем Новгороде

Жёсткое ДТП с участием двух автобусов и грузовика произошло в Нижнем Новгороде. Как сообщил Лайфу источник в экстренных службах, в результате аварии пострадало 18 человек.

ДТП произошло около двух часов дня в Московском районе Нижнего Новгорода. На улице Мирошникова столкнулись грузовая "газель", а также маршрутные автобусы ПАЗ и ЛиАЗ. Из 18 пострадавших пятерых госпитализировали. Детей среди раненых нет, добавил собеседник Лайфа.

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Всего в автомобилях находилось 52 человека, из которых 50 — в автобусах. В районе ДТП образовалась пробка. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего, прокуратура начала проверку.