18 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами и "газелью" в Нижнем Новгороде
Нескольким понадобилась госпитализация. Уточняется, что детей среди раненых нет.
Фото © LIFE
Жёсткое ДТП с участием двух автобусов и грузовика произошло в Нижнем Новгороде. Как сообщил Лайфу источник в экстренных службах, в результате аварии пострадало 18 человек.
ДТП произошло около двух часов дня в Московском районе Нижнего Новгорода. На улице Мирошникова столкнулись грузовая "газель", а также маршрутные автобусы ПАЗ и ЛиАЗ. Из 18 пострадавших пятерых госпитализировали. Детей среди раненых нет, добавил собеседник Лайфа.
Фото © LIFE
Всего в автомобилях находилось 52 человека, из которых 50 — в автобусах. В районе ДТП образовалась пробка. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего, прокуратура начала проверку.
Ранее Лайф рассказывал, как в Подмосковье фура протаранила три автомобиля. На 174-м километре ЦКАД в тот момент велись дорожные работы. Водитель большегруза не стал объезжать стоявшие в правом ряду "газель", "фольскваген" и "Мицубиси-Кантер" и влетел в них.
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