В Москве трамвай сошёл с рельсов после столкновения с автомобилем

В Москве на Открытом шоссе произошло столкновение автомобиля и трамвая, следовавшего по маршруту № 36. В результате произошедшего вторая тележка вагона сошла с рельсов. Об этом сообщает столичный Департамент транспорта.

"Никто не пострадал. По предварительным данным, водитель автомобиля при повороте не убедился в безопасности манёвра и допустил столкновение с городским транспортом. Подробности произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД", — об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Отмечается, что в результате ДТП задерживались трамваи № 13 и 36, маршруты которых до момента восстановления движения пришлось временно изменить. В результате от Метрогородка до станции метро "Преображенская площадь" пустили троллейбусы, дублирующие трамвайные маршруты. Сейчас движение восстановлено.