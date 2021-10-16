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В Москве трамвай сошёл с рельсов после столкновения с автомобилем

По предварительным данным, причиной аварии послужила невнимательность водителя легковушки.

16 октября, 13:06
<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/DtOperativno" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Дептранс. Оперативно</a></p>

Фото © Telegram / Дептранс. Оперативно

В Москве на Открытом шоссе произошло столкновение автомобиля и трамвая, следовавшего по маршруту № 36. В результате произошедшего вторая тележка вагона сошла с рельсов. Об этом сообщает столичный Департамент транспорта.

"Никто не пострадал. По предварительным данным, водитель автомобиля при повороте не убедился в безопасности манёвра и допустил столкновение с городским транспортом. Подробности произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД", — об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Отмечается, что в результате ДТП задерживались трамваи № 13 и 36, маршруты которых до момента восстановления движения пришлось временно изменить. В результате от Метрогородка до станции метро "Преображенская площадь" пустили троллейбусы, дублирующие трамвайные маршруты. Сейчас движение восстановлено.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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