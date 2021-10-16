В АТОР сообщили о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Анталье
Также появились кадры с места происшествия. На них видно разбитое стекло автобуса, через которое туристы выбирались из салона.
ДТП с автобусом в турецкой Анталье. Видео © t.me / Федерал пресс
Состояние российских туристов, попавших в ДТП в турецкой Анталье, удовлетворительное. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Травмы получили экскурсовод и семь российских туристов. Их доставили в ближайшее медучреждение для оказания помощи. Их состояние оценивают как хорошее", — рассказала она РИА "Новости".
Также появились кадры с места происшествия. На них видно, что лобовое стекло автобуса разбито. Это сделали сами туристы после ДТП, чтобы выбраться из салона перевернувшегося транспортного средства.
Ранее другой туристический автобус с россиянами и украинцами лоб в лоб столкнулся со школьным на трассе в Турции. У водителя транспортного средства прямо за рулём случился сердечный приступ, в результате чего он потерял контроль над управлением. Пострадало не менее 30 человек. При этом сообщалось, что россиян среди пострадавших не было.
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