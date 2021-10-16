В АТОР сообщили о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Анталье

ДТП с автобусом в турецкой Анталье. Видео © t.me / Федерал пресс

Состояние российских туристов, попавших в ДТП в турецкой Анталье, удовлетворительное. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Травмы получили экскурсовод и семь российских туристов. Их доставили в ближайшее медучреждение для оказания помощи. Их состояние оценивают как хорошее", — рассказала она РИА "Новости".