Кулеба пообещал "задавить" Россию в Гааге из-за задержания моряков

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев сможет "юридически задавить" Россию на суде в Гааге. А всё из-за инцидента с задержанием украинских моряков в Чёрном море в 2018 году.

"Мы давим железной логикой юридических аргументов... Красиво и согласно международному праву. Пусть это займёт немного больше времени... Но последствия для нарушителей будут более чем серьёзными и продолжительными", — написал Кулеба в колонке для издания "Украинская правда".