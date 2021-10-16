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Кулеба пообещал "задавить" Россию в Гааге из-за задержания моряков

По его мнению, судебная победа в данном деле будет сигналом для всего мира о том, что нельзя нарушать правила.

16 октября, 12:53
<p>Фото © ТАСС / EPA / MATEUSZ MAREK</p>

Фото © ТАСС / EPA / MATEUSZ MAREK

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев сможет "юридически задавить" Россию на суде в Гааге. А всё из-за инцидента с задержанием украинских моряков в Чёрном море в 2018 году.

"Мы давим железной логикой юридических аргументов... Красиво и согласно международному праву. Пусть это займёт немного больше времени... Но последствия для нарушителей будут более чем серьёзными и продолжительными", — написал Кулеба в колонке для издания "Украинская правда".

Глава украинского внешнеполитического ведомства отметил, что судебная победа в этом деле крайне важна для мира, поскольку в таком случае она будет сигналом для международного сообщества о том, что нельзя нарушать правила.

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Напомним, что 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины пересекли границу России. Вскоре корабли и находившиеся на них граждане соседнего государства были задержаны. В Москве действия украинских военных расценили как провокацию. Моряки были арестованы до 25 января 2019 года. Позднее они подали апелляцию, но проиграли. Слушания по делу о задержании украинских моряков в Керченском проливе в Гааге начались 11 октября. Судебное разбирательство инициировала украинская сторона в апреле 2019 года.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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