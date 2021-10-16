После убийства депутата в Британии усилят меры безопасности для парламентариев
Ранее сообщалось, что полиция задержала 25-летнего подозреваемого в нападении.
Фото © ТАСС / AP / Alberto Pezzali
Власти Великобритании примут меры для обеспечения безопасности парламентариев. Такое решение принято после убийства депутата Дэвида Эймса. Об этом заявила министр внутренних дел страны Прити Пател.
В эфире Sky News она констатировала, что "меры принимаются прямо сейчас", однако не пояснила их суть. Пател отметила, что уже обсуждала данный вопрос со спикерами парламента, а также полицией и службами безопасности. И, хотя суть данных мер пока не разглашается, цель их в том, "чтобы убедиться в безопасности членов парламента".
Ранее Лайф писал, что Эймс умер после удара ножом на встрече с избирателями в методистской церкви города Ли-он-Си, на юге Англии (графство Эссекс). По предварительной версии местной полиции, 25-летний нападавший действовал из побуждений исламистского экстремизма. Он задержан и находится под стражей.
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