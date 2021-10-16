После убийства депутата в Британии усилят меры безопасности для парламентариев

В эфире Sky News она констатировала, что "меры принимаются прямо сейчас", однако не пояснила их суть. Пател отметила, что уже обсуждала данный вопрос со спикерами парламента, а также полицией и службами безопасности. И, хотя суть данных мер пока не разглашается, цель их в том, "чтобы убедиться в безопасности членов парламента".