Умер актёр театра и кино Борис Ташкентский

Народный артист России актёр театра и кино Борис Ташкентский умер на 85-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Московского музыкально-драматического цыганского театра "Ромэн".

"Борис Рошельевич был педагогом для многих артистов. В 90-е годы он набрал целую группу молодых талантов, многие из которых стали очень успешными актёрами. Всю свою жизнь он щедро делился своим талантом, как и подобает истинному мастеру", — говорится в письме театра.

Ташкентский известен ролями в спектаклях "Здравствуй, Пушкин!", "Цыганский характер", "Большая волна Ганга". Как киноактёр он прославился в картинах "Будулай, которого не ждут", "Живодёр", "Трефовый король" и "Чёрный жемчуг". В спектакле "Здравствуй, Пушкин!" он был признан лучшим исполнителем роли поэта, а в 2001 году указом президента артист был награждён орденом Дружбы.