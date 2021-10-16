Умер актёр театра и кино Борис Ташкентский
В спектакле "Здравствуй, Пушкин!" он был признан лучшим исполнителем роли поэта, а в 2001 году указом президента артист был награждён орденом Дружбы.
Фото © Театр "Ромэн"
Народный артист России актёр театра и кино Борис Ташкентский умер на 85-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Московского музыкально-драматического цыганского театра "Ромэн".
"Борис Рошельевич был педагогом для многих артистов. В 90-е годы он набрал целую группу молодых талантов, многие из которых стали очень успешными актёрами. Всю свою жизнь он щедро делился своим талантом, как и подобает истинному мастеру", — говорится в письме театра.
Ташкентский известен ролями в спектаклях "Здравствуй, Пушкин!", "Цыганский характер", "Большая волна Ганга". Как киноактёр он прославился в картинах "Будулай, которого не ждут", "Живодёр", "Трефовый король" и "Чёрный жемчуг". В спектакле "Здравствуй, Пушкин!" он был признан лучшим исполнителем роли поэта, а в 2001 году указом президента артист был награждён орденом Дружбы.
Ранее стало известно о смерти актрисы из "Чёрной пантеры". Также в 2019 году она сыграла в фильме "Джуманджи. Новый уровень".
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