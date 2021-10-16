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"Они сами бьются, а потом страдают и люди": Автоэксперт оценил предложение создать в России ПДД для электросамокатов

Ранее МВД и Минтранс РФ предложили внести в правила дорожного движения изменения для средств индивидуальной мобильности.

16 октября, 11:55
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT прокомментировал предложение создать в России ПДД для электросамокатов, отметив важность данной инициативы, так как самокатчики представляют угрозу в первую очередь для самих себя.

"Они в первую очередь сами бьются, а потом страдают и люди. Есть статистика. За год погибло уже человек шесть. Погибли! Не говоря уже о том, сколько пострадало. Правила, конечно, нужны, где было бы прописано, кому и на каких самокатах можно ездить", — считает Моржаретто.

Навигатор для самокатов появился в "Яндекс.Картах"

Навигатор для самокатов появился в "Яндекс.Картах"

Ранее Лайф сообщал о том, что МВД и Минтранс подготовили ПДД для электросамокатов. Также в РФ впервые дали определение средствам индивидуальной мобильности (СИМ). В частности, предлагается ограничить максимальную скорость передвижения на электросамокатах до 25 километров в час, а также ввести лимит по массе для СИМ, имеющих право совмещённого передвижения с пешеходами, — не более 35 килограммов.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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