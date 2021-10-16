После бунта в колонии во Владикавказе особо опасных заключённых отправили в Дагестан

После бунта в исправительной колонии № 1 во Владикавказе 36 особо опасных заключённых отправили в Дагестан. Об этом Лайфу сообщил источник.

По его словам, для транспортировки осуждённых особой отрицательной направленности в другую колонию потребовалось три автозака. План "Вулкан-2" был снят, однако вокруг владикавказского исправительного учреждения ещё стоит оцепление.