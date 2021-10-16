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После бунта в колонии во Владикавказе особо опасных заключённых отправили в Дагестан

План "Вулкан-2" был снят, однако вокруг исправительного учреждения ещё стоит оцепление.

16 октября, 11:48
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

После бунта в исправительной колонии № 1 во Владикавказе 36 особо опасных заключённых отправили в Дагестан. Об этом Лайфу сообщил источник.

По его словам, для транспортировки осуждённых особой отрицательной направленности в другую колонию потребовалось три автозака. План "Вулкан-2" был снят, однако вокруг владикавказского исправительного учреждения ещё стоит оцепление.

Появилось фото заключённого, избитого в колонии № 1 во Владикавказе

Появилось фото заключённого, избитого в колонии № 1 во Владикавказе

Ранее сообщалось, что на территории исправительной колонии № 1 во Владикавказе заключённые устроили бунт. Полиция оцепила территорию вблизи ИК. На место инцидента прибыли бойцы Росгвардии и ОМОНа. Во ФСИН сообщили, что беспорядки в ИК № 1 организовали двое содержащихся в штрафном изоляторе осуждённых из-за проведения массовых обысков. После того как ситуация была взята под контроль, СК возбудил уголовное дело.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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