После бунта в колонии во Владикавказе особо опасных заключённых отправили в Дагестан
План "Вулкан-2" был снят, однако вокруг исправительного учреждения ещё стоит оцепление.
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После бунта в исправительной колонии № 1 во Владикавказе 36 особо опасных заключённых отправили в Дагестан. Об этом Лайфу сообщил источник.
По его словам, для транспортировки осуждённых особой отрицательной направленности в другую колонию потребовалось три автозака. План "Вулкан-2" был снят, однако вокруг владикавказского исправительного учреждения ещё стоит оцепление.
Ранее сообщалось, что на территории исправительной колонии № 1 во Владикавказе заключённые устроили бунт. Полиция оцепила территорию вблизи ИК. На место инцидента прибыли бойцы Росгвардии и ОМОНа. Во ФСИН сообщили, что беспорядки в ИК № 1 организовали двое содержащихся в штрафном изоляторе осуждённых из-за проведения массовых обысков. После того как ситуация была взята под контроль, СК возбудил уголовное дело.
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