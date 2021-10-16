Правительство одобрило проект господдержки ипотеки для семей с детьми
Проект распоряжения разработан для создания условий погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам не менее чем для 32 тысяч семей с детьми.
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Правительство России одобрило предоставление госкомпании "Дом.рф" бюджетных средств на государственную поддержку населения путём погашения ипотеки семьям с детьми, сообщает Кабмин РФ по итогам заседания.
"Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в публикации на сайте Правительства РФ.
Как уточняется в сообщении, проект распоряжения разработан в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам не менее чем для 32 тысяч семей с детьми.
Ранее в Счётной палате предложили выдавать льготную ипотеку лишь раз в жизни. При этом никаких привязок к месту жительства не будет, заверила аудитор палаты.
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