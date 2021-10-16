Детский омбудсмен рассказала, какие выплаты в России полагаются отцам

В преддверии Дня отца уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец рассказала о выплатах и пособиях на детей, которые могут получить отцы. Так, на пособие по уходу за болеющим ребёнком до семи лет может рассчитывать не только мама, но и папа.

"Больничный можно оформить только трудоустроенным лицам. С 1 сентября осуществляется выплата больничного для ухода за болеющим ребёнком до семи лет в размере 100% от среднего заработка вне зависимости от стажа", — отметила детский омбудсмен в беседе с порталом "Народные новости".

Волынец добавила, что отцы также вправе получать единовременную выплату при рождении ребёнка — с 1 февраля 2021 года размер пособия составляет 18 886 рублей. Оно оформляется родителем по месту работы, а безработным помогут органы соцзащиты.

Как уточнила Волынец, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком отцы вправе получать до полутора лет в размере 40% от среднего заработка. Также папы имеют право на ежемесячную выплату на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет, сумма выплаты рассчитывается по трёхступенчатой системе, и обратиться за ней может один из родителей.