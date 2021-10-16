Новак обвинил Украину в "иждивенческом" подходе к газовому вопросу

Украина заняла иждивенческую позицию по отношению к других странам, в частности России, в вопросе поставок газа. Такое мнение высказал вице-премьер РФ Александр Новак в программе "Вести в субботу" на канале "Россия-1".

"Ведут себя, как будто им кто-то постоянно что-то должен. Россия должна что-то, Европа должна, США должны, иждивенческий чисто подход. Вот вы обязаны использовать нашу газотранспортную систему, вы обязаны поставлять в Европу для того, чтобы мы могли реверсом брать оттуда", — сказал Новак.