Новак обвинил Украину в "иждивенческом" подходе к газовому вопросу
Он также отметил, что Киев по непонятным причинам не берёт топливо напрямую из России, а отбирает во время транзита, переплачивая 20–30%.
Фото © ТАСС / Евгений Биятов
Украина заняла иждивенческую позицию по отношению к других странам, в частности России, в вопросе поставок газа. Такое мнение высказал вице-премьер РФ Александр Новак в программе "Вести в субботу" на канале "Россия-1".
"Ведут себя, как будто им кто-то постоянно что-то должен. Россия должна что-то, Европа должна, США должны, иждивенческий чисто подход. Вот вы обязаны использовать нашу газотранспортную систему, вы обязаны поставлять в Европу для того, чтобы мы могли реверсом брать оттуда", — сказал Новак.
Он также отметил, что Украина по непонятным причинам не берёт газ напрямую из России, а отбирает во время транзита, переплачивая за топливо 20–30%. По мнению Новака, такое решение страны вызывает удивление.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для Незалежной важно сохранить транзит газа. Он отметил, что никто не хочет "терять по два миллиарда долларов". В Кремле уже прокомментировали его слова, назвав условие продолжения транзита газа в Европу через Украину. Позже российский лидер Владимир Путин попросил "Газпром" не увеличивать поставки газа в обход Незалежной, несмотря на выгоду для корпорации. Он также призвал не ставить Киев в трудное положение из-за транзита топлива в Европу.
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