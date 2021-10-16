В Югре пьяный дебошир напал на свою семью с топором

Пьяный мужчина с ножом и топором напал на жену с двумя детьми в посёлке недалеко от Сургута, а после, вооружившись этим же арсеналом, набросился на прибывших росгвардейцев. Об этом сообщили РИА "Новости" в пресс-службе Уральского округа Росгвардии.

"Экипаж вневедомственной охраны Управления Росгвардии по ХМАО – Югре предотвратил нападение пьяного агрессивного дебошира, вооружённого ножами и топором, на женщину и двух её несовершеннолетних детей в посёлке недалеко от Сургута", — говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне в дежурную часть поступило сообщение о том, что в посёлке Нижнесортымский пьяный мужчина угрожает убийством жене и двум несовершеннолетним детям. Росгвардейцы прибыли на место и услышали за дверью женские крики и детский плач. Озорной гуляка окончательно разбуянился и в одного из силовиков бросил нож, попавший в грудную часть бронежилета, после чего сотрудники применили табельное оружие, а потом оказали мужчине медицинскую помощь.