В Подмосковье фура протаранила три автомобиля, один человек погиб
После аварии грузовик перекрыл движение по магистрали в сторону Каширы.
Фото © LIFE
В Московской области произошло массовое ДТП. На ЦКАД фура протаранила три автомобиля. В результате аварии один человек погиб и ещё одного водителя госпитализировали, двоим была оказана медицинская помощь. Об этом Лайфу сообщил источник.
По его словам, ДТП произошло в половине девятого утра. На 174-м километре трассы велись дорожные работы. Водитель фуры не стал объезжать стоявшие в правом ряду газель, "фольскваген" и "Мицубиси-Кантер", протаранив их.
На кадрах с места ДТП видно, что в результате столкновения фура опрокинулась и снесла дорожные ограждения. После аварии большегруз перекрыл движение по магистрали в сторону Каширы.
Ранее Лайф писал, что четыре человека погибли в страшном ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане. Пассажирский транспорт направлялся из Пятигорска в Махачкалу.
Комментариев: 0