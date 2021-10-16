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В Подмосковье фура протаранила три автомобиля, один человек погиб

После аварии грузовик перекрыл движение по магистрали в сторону Каширы.

16 октября, 10:40
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

В Московской области произошло массовое ДТП. На ЦКАД фура протаранила три автомобиля. В результате аварии один человек погиб и ещё одного водителя госпитализировали, двоим была оказана медицинская помощь. Об этом Лайфу сообщил источник.

По его словам, ДТП произошло в половине девятого утра. На 174-м километре трассы велись дорожные работы. Водитель фуры не стал объезжать стоявшие в правом ряду газель, "фольскваген" и "Мицубиси-Кантер", протаранив их.

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

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На кадрах с места ДТП видно, что в результате столкновения фура опрокинулась и снесла дорожные ограждения. После аварии большегруз перекрыл движение по магистрали в сторону Каширы.

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Ранее Лайф писал, что четыре человека погибли в страшном ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане. Пассажирский транспорт направлялся из Пятигорска в Махачкалу.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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