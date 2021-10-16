Новак назвал хайпом призывы европейских политиков отказаться от газа
По его мнению, такие заявления связаны с нежеланием признать ошибки, приведшие к энергокризису в Европе.
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Вице-премьер России Александр Новак назвал хайпом призывы европейских политиков отказаться от газа, связав такие заявления с обыкновенным нежеланием признавать ошибки, которые привели к энергокризису в Европе. Об этом он заявил в ходе беседы с Сергеем Брилёвым в эфире программы "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1".
"Политики могут говорить что угодно, но экономика потом всё равно вылезает. Например, как это случилось в этом году на газовом рынке Европы. Вот те "хайпы", которые мы на сегодняшний день видим. Да, политики не хотят принимать там своих ошибок", — сказал вице-премьер.
Новак добавил, что повторение энергокризиса в Европе не исключено, поэтому необходимо принимать все возможные меры для того, чтобы избежать этого. Вице-премьер подчеркнул, что Россия не просто исполняет свои обязательства, она даже увеличила объёмы поставок на глобальные рынки по сравнению с прошлым годом на 15%.
Лайф ранее писал, что Новак заявил об отсутствии связи между "Северным потоком – 2" и газовым кризисом в ЕС. Напомним, цена на газ в Европе выросла почти до $1230 за тысячу кубометров. Президент РФ Владимир Путин до этого заявил, что Россия увеличила поставки газа в Европу, где в этом году не заполнены подземные хранилища топлива. Глава государства отметил, что "Газпром" увеличил поставки газа в ЕС на 10%, а Россия в целом — на 15%.
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