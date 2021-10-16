Вице-премьер России Александр Новак назвал хайпом призывы европейских политиков отказаться от газа, связав такие заявления с обыкновенным нежеланием признавать ошибки, которые привели к энергокризису в Европе. Об этом он заявил в ходе беседы с Сергеем Брилёвым в эфире программы "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1".

"Политики могут говорить что угодно, но экономика потом всё равно вылезает. Например, как это случилось в этом году на газовом рынке Европы. Вот те "хайпы", которые мы на сегодняшний день видим. Да, политики не хотят принимать там своих ошибок", — сказал вице-премьер.