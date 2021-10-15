Новак заявил об отсутствии связи между "Северным потоком – 2" и газовым кризисом в ЕС

Причиной проблем на газовом рынке Европы стало отсутствие долгосрочных контрактов, и трубопровод "Северный поток – 2" здесь ни при чём. Об этом заявил заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак, комментируя обвинения западных СМИ в том, что Россия якобы не расширяет поставки голубого топлива в ЕС, чтобы ускорить сертификацию нового газопровода.

"Конечно, никакой связи нет. Мы полностью выполняем обязательства по всем контрактам, которые есть между "Газпромом" и покупателями российского газа, это подтверждают и наши европейские партнёры. Будут дополнительные заявки и увеличение объёмов — значит, будут рассмотрены и увеличены объёмы", — сказал он в интервью Business FM.

Новак отметил, что причиной текущей ситуации на рынке является, с одной стороны, отсутствие регулирования (как, например, на рынке нефти, где есть контроль ОПЕК), с другой — политика европейских стран, при которой последовательно сокращались долгосрочные контракты, а ставка делалась на спотовые (краткосрочные, немедленные) сделки. При этом Россия всегда была нацелена на развитие именно долгосрочных контрактов, добавил Новак.