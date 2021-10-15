Новак заявил об отсутствии связи между "Северным потоком – 2" и газовым кризисом в ЕС
Ранее сообщалось, что "Газпром" увеличил поставки газа в Европу на 10%, а Россия в целом — на 15%.
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Причиной проблем на газовом рынке Европы стало отсутствие долгосрочных контрактов, и трубопровод "Северный поток – 2" здесь ни при чём. Об этом заявил заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак, комментируя обвинения западных СМИ в том, что Россия якобы не расширяет поставки голубого топлива в ЕС, чтобы ускорить сертификацию нового газопровода.
"Конечно, никакой связи нет. Мы полностью выполняем обязательства по всем контрактам, которые есть между "Газпромом" и покупателями российского газа, это подтверждают и наши европейские партнёры. Будут дополнительные заявки и увеличение объёмов — значит, будут рассмотрены и увеличены объёмы", — сказал он в интервью Business FM.
Новак отметил, что причиной текущей ситуации на рынке является, с одной стороны, отсутствие регулирования (как, например, на рынке нефти, где есть контроль ОПЕК), с другой — политика европейских стран, при которой последовательно сокращались долгосрочные контракты, а ставка делалась на спотовые (краткосрочные, немедленные) сделки. При этом Россия всегда была нацелена на развитие именно долгосрочных контрактов, добавил Новак.
Ранее Лайф писал о том, что цена на газ в Европе выросла почти до $1230 за тысячу кубометров. Президент РФ Владимир Путин до этого заявил, что Россия увеличила поставки газа в Европу, где в этом году не заполнены подземные хранилища топлива. Глава государства отметил, что "Газпром" увеличил поставки газа в ЕС на 10%, а Россия в целом — на 15%.
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