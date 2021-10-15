В Екатеринбурге грабители за минуту взорвали банкомат и вынесли 2,7 млн рублей. Видео © Telegram / Ural Mash

В посёлке Садовом в Екатеринбурге два грабителя ночью ворвались в местный супермаркет и взорвали банкомат. Ограбление заняло чуть больше минуты — неизвестные успели вынести около 2,7 миллиона рублей за 68 секунд.

Мужчины проникли в помещение в масках, накачали устройство газом через трубку, подорвали его и забрали деньги, сообщает телеграм-канал Ural Mash. На кадрах заметно, что после взрыва банкомата в помещении остались лишь вырванные замки и ручки дверей, а сам терминал вывернут наизнанку. Также от взрыва пострадал автомат с игрушками, а кассу взрывной волной сдвинуло с места.

Также уточняется, что грабители уехали с места преступления на белой "нексии". В настоящее время на месте преступления работает полиция, продолжаются следственно-оперативные действия. Отмечается, что пострадавших нет, точная сумма ущерба уточняется.