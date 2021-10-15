Матвиенко: Заявления Токио по Курилам не могут не вызывать разочарования

Заявления премьер-министра Японии Фумио Кисиды по Курильским островам не могут не вызывать разочарования, отметила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По её словам, "ни юридически, ни исходя из международных документов оснований для такого рода высказываний нет". Она не исключила, что эти слова вызваны внутриполитической ситуацией в Стране восходящего солнца, и выразила надежду, что прагматичный подход и заинтересованность развивать сотрудничество с Москвой в Токио возобладают.

"По итогам Второй мировой войны Курильские острова были переданы под суверенитет Российской Федерации. И позиция России открытая, понятная. Мы ни завтра, ни через год, ни через десять лет не будем менять, я уверена абсолютно, свою позицию. Мы всегда будем сохранять российский суверенитет над Курилами, это часть российской территории", — отметила парламентарий в интервью RT.

При этом, по словам Матвиенко, Россия должна выстраивать с Японией добрососедские отношения и в Москве настроены именно на такой диалог. Она также назвала нонсенсом то, что до сих пор между странами нет мирного договора.

"Мы сразу сказали: это несвязанные вещи. Давайте мы подпишем мирный договор и вместе будем сотрудничать и развивать наши добрососедские отношения. Кроме того, я хочу напомнить всем, кто этого не знает или не хочет знать, что в принятых изменениях к нашей конституции чётко прописано: никакого отчуждения территорий Российской Федерации быть не может", — добавила спикер Совфеда.