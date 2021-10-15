На Чукотке задержали подростка, угрожавшего расстрелом школы в WhatsApp

На Чукотке задержали подростка, угрожавшего массовыми убийствами в своей бывшей школе. Об этом сообщила в пятницу мэрия Анадыря. Пугающий пост подозреваемый написал в мессенджере WhatsApp. Бдительные ученики передали эту информацию руководству школы.

"Благодаря своевременному выявлению инцидента, ответственным действиям руководства образовательного учреждения и быстрой реакции спецслужб удалось предотвратить возможные негативные последствия", — прокомментировали в городской администрации.

Автором сообщений с угрозами оказался несовершеннолетний житель села Тавайваам. На допросе подросток заявил, что на самом деле расстреливать никого не собирался, а пост разместил якобы "из хулиганских побуждений". Тем не менее оружие у него всё-таки было: при обыске у парня обнаружили и изъяли пневматическое ружьё.

"Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрания ему меры пресечения с целью недопущения фактов совершения иных противоправных действий", — сообщили в мэрии Анадыря.

Ранее регионы России накрыла целая волна сообщений о якобы готовящихся расправах со стрельбой в зданиях учебных заведений. К примеру, в Екатеринбурге на днях правоохранители проверяли школы и детские сады в связи с появлением в соцсетях сообщений об угрозах нападения. А ранее в Омске задержали парня, угрожавшего расстрелом в школе. 18-летний молодой человек уверяет, что пост был написан на спор, никого убивать он не собирался. Правоохранители же сомневаются в правдивости его слов о пари с загадочным другом.