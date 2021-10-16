В США осудили проведение Россией переписи населения в Крыму

Посольство США на Украине объявило, что Вашингтон осуждает проведение Россией переписи населения в Крыму. В дипломатическом представительстве назвали это "попыткой подорвать независимость Украины".

"США осуждают перепись населения России в оккупированном Крыму как очередную попытку подорвать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины", — об этом сообщается на странице посольства в "Фейсбуке".

Напомним, Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября во всех регионах страны. Ответить на вопросы анкеты можно тремя способами: дождаться переписчика дома, прийти на переписные участки (в том числе в МФЦ) или заполнить электронный переписной лист на портале госуслуг. По данным ВЦИОМа, 43% россиян собираются использовать именно первый вариант. Первые итоги переписи подведут в конце 2021 года, а окончательные — до конца 2022 года.