В Крыму посоветовали недовольным переписью населения иностранным политикам не лезть в дела России
По словам вице-спикера крымского парламента, мнение Украины и Европы не интересует ни властей, ни жителей полуострова.
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Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс отреагировал на возмущение Украины и Евросоюза по поводу проведения на полуострове Всероссийской переписи населения. По мнению иностранных политиков, эта процедура является попыткой "узаконить аннексию Крыма", однако в самом Крыму считают, что эти рассуждения зарубежным коллегам лучше оставить при себе.
"Крым не нуждается в никаких оценках европейских политиков. Вмешательство во внутренние дела Российской Федерации карается международными и внутренними законами. Поэтому нечего лезть во внутренние дела нашей страны", — приводит слова Ефима Фикса РИА "Новости".
Парламентарий добавил, что перепись населения в Крыму будет проведена, "несмотря на провокационные заявления извне".
Напомним, Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября во всех регионах страны. Ответить на вопросы анкеты можно тремя способами: дождаться переписчика дома, прийти на переписные участки (в том числе в МФЦ) или заполнить электронный переписной лист на портале госуслуг. По данным ВЦИОМа, 43% россиян собираются использовать именно первый вариант. Первые итоги переписи подведут в конце 2021 года, а окончательные — до конца 2022 года.
Ранее в процедуре уже принял участие президент России Владимир Путин. Он призвал граждан страны последовать его примеру и указал, что перепись не формальное дело, потому что, опираясь на её данные, государство сможет принимать более выверенные, а значит, более эффективные решения.
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