В Крыму посоветовали недовольным переписью населения иностранным политикам не лезть в дела России

Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс отреагировал на возмущение Украины и Евросоюза по поводу проведения на полуострове Всероссийской переписи населения. По мнению иностранных политиков, эта процедура является попыткой "узаконить аннексию Крыма", однако в самом Крыму считают, что эти рассуждения зарубежным коллегам лучше оставить при себе.

"Крым не нуждается в никаких оценках европейских политиков. Вмешательство во внутренние дела Российской Федерации карается международными и внутренними законами. Поэтому нечего лезть во внутренние дела нашей страны", — приводит слова Ефима Фикса РИА "Новости".

Парламентарий добавил, что перепись населения в Крыму будет проведена, "несмотря на провокационные заявления извне".

Напомним, Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября во всех регионах страны. Ответить на вопросы анкеты можно тремя способами: дождаться переписчика дома, прийти на переписные участки (в том числе в МФЦ) или заполнить электронный переписной лист на портале госуслуг. По данным ВЦИОМа, 43% россиян собираются использовать именно первый вариант. Первые итоги переписи подведут в конце 2021 года, а окончательные — до конца 2022 года.