На МКС ночью сработала сирена

Ночью на Международной космической станции произошёл сбой в системе управления, из-за чего сработала сирена. Об инциденте космонавт Антон Шкаплеров сообщил специалистам подмосковного Центра управления полётами.

"У нас сейчас сработало оповещение. Через секунду снялось. Но была сирена по станции. И нашим коллегам, я не отбивал (сирену. — Прим. Лайфа), чтобы они услышали", — сказал космонавт.

По его мнению, сирена включилась из-за временного пропадания готовности навигационного обеспечения в системе управления движением и навигации российского модуля "Звезда". Для устранения неполадки никаких действий от экипажа не потребовалось.