На МКС ночью сработала сирена
Причиной инцидента, скорее всего, стал сбой в системе управления движением и навигации российского модуля "Звезда".
Фото © VK / "Роскосмос"
Ночью на Международной космической станции произошёл сбой в системе управления, из-за чего сработала сирена. Об инциденте космонавт Антон Шкаплеров сообщил специалистам подмосковного Центра управления полётами.
"У нас сейчас сработало оповещение. Через секунду снялось. Но была сирена по станции. И нашим коллегам, я не отбивал (сирену. — Прим. Лайфа), чтобы они услышали", — сказал космонавт.
По его мнению, сирена включилась из-за временного пропадания готовности навигационного обеспечения в системе управления движением и навигации российского модуля "Звезда". Для устранения неполадки никаких действий от экипажа не потребовалось.
Ранее на МКС уже происходили внештатные ситуации. 15 октября станция потеряла ориентацию в пространстве при тестировании двигателей корабля "Союз", на котором киноэкипаж в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Клима Шипенко будет возвращаться на Землю. Сейчас всё восстановлено, экипажу ничего не угрожает.
Комментариев: 0