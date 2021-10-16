Причиной возгорания торфяников в Екатеринбурге мог стать поджог

Наиболее вероятной причиной возникновения пожара на торфяниках в Екатеринбурге является поджог. Об этом сообщила в субботу пресс-служба МЧС России.

"Наиболее вероятной причиной возникновения пожара специалисты МЧС России считают поджог. Проводится пожарно-техническая экспертиза, по итогам которой материалы будут переданы в следственные органы", — уточнили в ведомстве.

Между тем тушение очагов тления торфяника продолжается. За сутки спасатели ликвидировали ещё пять очагов торфяного пожара, но 27 очагов продолжают действовать.