Причиной возгорания торфяников в Екатеринбурге мог стать поджог
Результаты пожарно-технической экспертизы передадут для дальнейшего разбирательства в следственные органы.
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Наиболее вероятной причиной возникновения пожара на торфяниках в Екатеринбурге является поджог. Об этом сообщила в субботу пресс-служба МЧС России.
"Наиболее вероятной причиной возникновения пожара специалисты МЧС России считают поджог. Проводится пожарно-техническая экспертиза, по итогам которой материалы будут переданы в следственные органы", — уточнили в ведомстве.
Между тем тушение очагов тления торфяника продолжается. За сутки спасатели ликвидировали ещё пять очагов торфяного пожара, но 27 очагов продолжают действовать.
Напомним, 14 октября микрорайон Солнечный в Екатеринбурге накрыл очень плотный туман. Солнечный стал похож на затянутый дымкой город Сайлент Хилл из одноимённого фильма ужасов. В единой диспетчерской службе даже завели разговор о возможной эвакуации людей — настолько непроницаемая завеса стояла на улицах. Люди также жаловались на резкий запах. Власти призвали сохранять спокойствие — туман на улицах возник из-за горящих торфяников. Позднее МЧС показало те самые торфяники. А жителей Екатеринбурга попросили не открывать окна и снять линзы из-за смога.
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