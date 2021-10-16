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Три человека погибло и семеро пострадали во время землетрясения на Бали

Эпицентр находился в 18 км к юго-востоку от города Бедугул, а магнитуда составила 4,8.

16 октября, 05:40

Фото © Pexels

В результате сильного землетрясения на индонезийском острове Бали как минимум три человека погибло и ещё семеро пострадали. Об этом информирует агентство "Синьхуа" со ссылкой на данные полиции. Разрушению подверглись несколько домов, местами сошли оползни.

Эпицентр находился в 18 км к юго-востоку от города Бедугул, а магнитуда составила 4,8. К слову, сильнейшее зарегистрированное землетрясение произошло в Чили в 1960 году с магнитудой 9,5.

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А ранее Лайф рассказывал о землетрясении на юге Пакистана, где в результате сейсмологических сдвигов погибло больше десяти человек. Подземные толчки были зафиксированы примерно в 80 километрах от города Сиби.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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