В Москве арестован иностранец, против которого дал показания выпавший из окна юрист "Оборонсервиса"

В Москве задержан гражданин Израиля Реваз Шмерц, которому предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере, передаёт ТАСС. Показания против него дал Валерий Кулиш — юрист ОАО "Военно-строительное управление Москвы", который при загадочных обстоятельствах выпал из окна во время следственных действий в центре столицы.

"В Москве сотрудниками правоохранительных органов задержан и помещен под стражу гражданин Израиля Реваз Шмерц. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", — приводит агентство слова собеседника.

По информации ТАСС, в понедельник в Тверском суде Москвы будет рассмотрено ходатайство следствия о продлении срока ареста Шмерцу на один месяц. Защита намерена просить суд об изменении меры пресечения на не связанную с изолированием от общества: домашний арест, запрет определённых действий или залог.

Напомним, что юрист Валерий Кулиш, ранее осуждённый по делу о мошенничестве с недвижимостью одной из структур "Оборонсервиса" — ОАО "Военно-строительное управление Москвы", находился под новым следствием: его опять обвинили в мошенничестве. Дело завели летом этого года, и с тех пор мужчина находился под домашним арестом.