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В Москве арестован иностранец, против которого дал показания выпавший из окна юрист "Оборонсервиса"

Гражданину Израиля предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере. В понедельник суд может продлить ему арест на один месяц.

16 октября, 05:53

Фото © ГСУ СК России по Москве

В Москве задержан гражданин Израиля Реваз Шмерц, которому предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере, передаёт ТАСС. Показания против него дал Валерий Кулиш — юрист ОАО "Военно-строительное управление Москвы", который при загадочных обстоятельствах выпал из окна во время следственных действий в центре столицы.

"В Москве сотрудниками правоохранительных органов задержан и помещен под стражу гражданин Израиля Реваз Шмерц. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", — приводит агентство слова собеседника.

По информации ТАСС, в понедельник в Тверском суде Москвы будет рассмотрено ходатайство следствия о продлении срока ареста Шмерцу на один месяц. Защита намерена просить суд об изменении меры пресечения на не связанную с изолированием от общества: домашний арест, запрет определённых действий или залог.

Напомним, что юрист Валерий Кулиш, ранее осуждённый по делу о мошенничестве с недвижимостью одной из структур "Оборонсервиса" — ОАО "Военно-строительное управление Москвы", находился под новым следствием: его опять обвинили в мошенничестве. Дело завели летом этого года, и с тех пор мужчина находился под домашним арестом.

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12 октября Кулиш прибыл на допрос к следователю на четвёртый этаж здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве на Новослободской улице, где у него должна была состояться очная ставка. В какой-то момент он вышел в коридор, после чего следователи увидели открытое окно и лежащего на земле Кулиша. 44-летний мужчина был доставлен в больницу, но не выжил.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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