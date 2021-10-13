Месть или самоубийство: Почему юрист структур "Оборонсервиса" мог разбиться под окнами здания МВД Во время следственных действий в центре Москвы при загадочных обстоятельствах выпал из окна Валерий Кулиш — юрист ОАО "Военно-строительное управление Москвы". 13 октября, 07:52 Коллаж © LIFE. Фото © pravo.ru, youtube / dddushnii

Юрист Валерий Кулиш, ранее осуждённый по делу о мошенничестве с недвижимостью одной из структур "Оборонсервиса" — ОАО "Военно-строительное управление Москвы", находился под новым следствием: его опять обвинили в мошенничестве. Дело завели летом этого года, и с тех пор мужчина находился под домашним арестом.

12 октября Кулиш прибыл на допрос к следователю на четвёртый этаж здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве на Новослободской улице, где у него должна была состояться очная ставка. В какой-то момент он вышел в коридор, после чего следователи увидели открытое окно и лежащего на земле Кулиша. По последней информации, 44-летний мужчина был доставлен в больницу.

Обращение Валерия Кулиша из СИЗО. Видео © youtube.com/knupru

Не кинул — сиди

Юриста осудили ещё в 2010 году по ч. 2 и 4 ст. 159 (мошенничество), ч. 1 и 2 ст. 174-1 (отмывание денежных средств, добытых преступным путём) УК РФ на 12 лет лишения свободы. Однако позже срок был сокращён до пяти с половиной лет.

Известно, что, перед тем как на него возбудили дело, Кулиш неожиданно дал показания на своё руководство, обвинив тогдашнего генерального директора ОАО "ВСУМ" Алексея Душутина в краже у государства более ста миллионов долларов.

Конфликт между ним и гендиректором, по словам Валерия Кулиша, вспыхнул после того, как юрист отказался от участия в "разводке" иностранной компании AMR International Сorporation Ltd на шесть миллионов евро.

В 2008 году иностранцы приобрели недвижимость и доли в компаниях, где директорами числились номинальные лица из рядовых сотрудников ВСУМ. Процессом купли-продажи занимался лично Алексей Душутин, поскольку сам контролировал эти фирмы.

Валерий Кулиш. Фото © pravo.ru

Получив от компании AMR деньги, гендиректор "передумал" и дал команду продавцам отозвать свои подписи в документах и не выполнять условий договора.

По словам Валерия Кулиша, занимавшегося юридической стороной сделки, в тот момент он понял, что иностранцев решили кинуть его руками. Поэтому, несмотря на поступавшие угрозы, он выступил в Арбитражном суде в качестве свидетеля на стороне обманутой компании, а также обратился с заявлением в Управление по налоговым преступлениям ГУВД Москвы, в котором раскрыл мошеннические схемы, созданные Душутиным.

Уже находясь в СИЗО, Кулиш сумел записать видеообращение, в котором заявил, что сфабрикованное против него дело якобы было инициировано директором ВСУМ и обошлось ему в 150 тысяч евро.

Рейд на Минобороны

51-летний Алексей Душутин — сын советского конструктора Виктора Ивановича Душутина, работавшего вместе с Сергеем Королёвым и Михаилом Янгелем. До этого инцидента имя Алексея Душутина часто всплывало в скандалах, связанных с чёрным рейдерством и возбуждением заказных уголовных дел против бизнес-партнёров.

Алексей Душутин. Фото © rucompromat.com

Известны эпизоды с отъёмом собственности у столичного ОАО "Металлист", ЗАО "Рязанский конезавод" и украинского ретейлера "Корпорация Fozzy Group". В этом же списке оказалось и ОАО "Военно-строительное управление Москвы".

До 2004 года ВСУМ полностью принадлежало государству. К моменту акционирования предприятие владело обширным наследием советской эпохи (40 000 квадратных метров недвижимости, 12 земельных участков площадью 10,823 гектара в Москве и восемь участков в Московской области площадью 24,772 гектара). Стоимость активов в ту пору составляла порядка трёх с половиной миллиардов рублей.

Однако потом пакет из 24,5% акций ОАО был продан на аукционе за 253,01 миллиона рублей при оценочной стоимости не менее 900 миллионов. Владельцем стала фирма "Галактика на Казанце", учредителем которой являлся Алексей Душутин. В итоге в 2006-м он был назначен генеральным директором ОАО "ВСУМ".

В 2007 году в результате проверки предприятия Счётной палатой РФ инспекторы недосчитались 17 объектов, в том числе владений на Силикатном проспекте (рядом с "Москвой-Сити") и на Таманской улице (в Серебряном Бору), незаконно перешедших в третьи руки. Сделано это было без проведения рыночной оценки и одобрения государства в лице Росимущества — на тот момент основного владельца компании.

Как писала пресса, в реализации криминальных схем Душутину якобы помогали некие силовики. Не исключено, что к ним же гендиректор строительного управления мог обратиться и по поводу взбунтовавшегося юриста.

Ушёл в закат

В 2011 году под уголовное преследование попал уже сам глава строительной компании. Его обвинили в незаконной продаже 17 объектов предприятия, включая те самые здания в центре Москвы и в Серебряном Бору, с причинением ущерба на 400 миллионов рублей. Ходили слухи, что сдало Душутина Минобороны, не захотевшее заплатить ВСУМ 300 миллионов рублей за построенный новый дом для офицеров на 500 квартир. Чтобы вернуть деньги за стройку, Душутин подал на министерство в суд.

Процесс протекал со скандалом: в 2012 году не согласный с преследованием сына отец строителя Виктор Душутин устроил акт самосожжения прямо в здании Тверского суда Москвы. Тем не менее в 2014 году Хамовнический суд Москвы приговорил бывшего главу ВСУМ к пяти годам колонии. В апелляционной инстанции наказание Алексею Душутину сократили до четырёх лет и отправили отбывать их в одну из липецких колоний.

Февраль 2012 года, Москва. Алексей Душутин во время слушания своего дела в российском суде. Фото © youtube.com/dddushnii

Однако уже вскоре он был этапирован обратно в Москву, где ему предъявили ещё одно обвинение в мошенничестве — попытке продать строительную базу Министерства обороны на Каширском шоссе за 10,9 миллиона рублей, в то время как её реальная стоимость, по данным следствия, составляла не менее 140 миллионов.

В рамках этого расследования Душутин находился под стражей до лета 2017 года, после чего был отпущен под домашний арест и после этого сразу скрылся, предположительно, в Канаде.

Несмотря на то что он находился в международном розыске, Душутин написал жалобу в Интерпол, в которой указал на нарушения, якобы допущенные во время его уголовного преследования в России. По его словам, само преследование велось по политическим мотивам и в то же время коррумпированные правоохранители якобы добивались его признания душевнобольным, чтобы отобрать семейное имущество стоимостью 500 тысяч долларов.

В прошлом году после рассмотрения обращения Интерпол признал дело Алексея Душутина политически мотивированным и удалил его имя из базы международного розыска.

Авторы Евгений Кузнецов