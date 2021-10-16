Польша подстрекает Евросоюз к новым санкциям против России

Польский институт международных исследований предложил Евросоюзу ввести новые санкции против России якобы из-за её "агрессивной политики" против соседних стран и государств – членов ЕС. Об этом сообщает RT со ссылкой на бюллетень организации.

"В свете агрессивных шагов России, направленных как против стран Европейского союза, так и соседних с ними территорий, ЕС должен разработать варианты ответных мер в случае дальнейших враждебных действий российских властей", — указано в документе.

Наиболее эффективными, с точки зрения поляков, могли бы стать ограничения в банковской и энергетической сферах. Евросоюзу необходимо усилить "поддержку гражданского общества" в России через социальные сети и субсидии российским СМИ и НПО.