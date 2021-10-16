Польша подстрекает Евросоюз к новым санкциям против России
В Варшаве добиваются ограничений в банковской и энергетической сферах для нашей страны, обвиняя Москву в "агрессивной политике" по отношению к соседям.
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Польский институт международных исследований предложил Евросоюзу ввести новые санкции против России якобы из-за её "агрессивной политики" против соседних стран и государств – членов ЕС. Об этом сообщает RT со ссылкой на бюллетень организации.
"В свете агрессивных шагов России, направленных как против стран Европейского союза, так и соседних с ними территорий, ЕС должен разработать варианты ответных мер в случае дальнейших враждебных действий российских властей", — указано в документе.
Наиболее эффективными, с точки зрения поляков, могли бы стать ограничения в банковской и энергетической сферах. Евросоюзу необходимо усилить "поддержку гражданского общества" в России через социальные сети и субсидии российским СМИ и НПО.
Напомним, 11 октября стало известно, что в ЕС расширили список санкций за "подрыв независимости Украины". В обновлённый перечень вошло ещё восемь человек. В основном это сотрудники судебных органов в Крыму и Севастополе. В МИД заверили, что Россия не оставит это без ответа.
Темы санкций коснулся и президент России Владимир Путин, выступая на недавнем саммите Евразийского экономического союза. По словам российского лидера, санкции против стран – участниц ЕАЭС используются как инструмент недобросовестной конкуренции и средство для подрыва законных правительств.
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