Кабмин одобрил назначение социальной пенсии для народов Севера
Выплата будет назначаться на основании списка лиц, относящихся к коренным малочисленным народам РФ.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
В ходе заседания Правительства РФ был одобрен проект поправок в закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации". Они касаются тех, кто относится к коренным малочисленным народам страны. Для них установят социальную пенсию по старости.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 22 Федерального закона "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", — говорится на сайте кабмина.
Отмечается, что выплата будет назначаться на основании сведений, содержащихся в специальном списке лиц, относящихся к коренным малочисленным народам РФ. При этом те, кто не попал в данный перечень, при обращении за установлением пенсии смогут сами подать документы, подтверждающие их принадлежность к малочисленным народам Севера. Размер выплат не уточняется.
А ранее профессор кафедры финансов и цен РЭУ им Г.В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, что страховые пенсии с 1 января 2022 года будут проиндексированы на 5,9%, а с 1 апреля выплаты пересчитают на 7,7% в соответствии с индексом роста прожиточного минимума пенсионера.
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