Кабмин одобрил назначение социальной пенсии для народов Севера

В ходе заседания Правительства РФ был одобрен проект поправок в закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации". Они касаются тех, кто относится к коренным малочисленным народам страны. Для них установят социальную пенсию по старости.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 22 Федерального закона "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", — говорится на сайте кабмина.

Отмечается, что выплата будет назначаться на основании сведений, содержащихся в специальном списке лиц, относящихся к коренным малочисленным народам РФ. При этом те, кто не попал в данный перечень, при обращении за установлением пенсии смогут сами подать документы, подтверждающие их принадлежность к малочисленным народам Севера. Размер выплат не уточняется.