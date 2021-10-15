С 1 ноября повысят пенсии: сколько составит размер прибавки и какие новшества ждут получателей С 1 ноября будет сделан перерасчёт доплат для определённых категорий пенсионеров. В ближайшие месяцы ожидается ряд новшеств, которые затронут всех пожилых людей. Кому повысят пенсию и на сколько? 14 октября, 21:40 Фото © Shutterstock

С 1 ноября будет скорректирован размер доплат к пенсии членов лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации и отдельных категорий работников организаций угольной промышленности. Размер доплаты индивидуален и зависит от среднемесячного заработка человека, продолжительности специального стажа (выслуги лет). Учитываются также суммы взносов, пеней и штрафов, фактически поступивших в бюджет ПФР от профильных компаний. Берётся в расчёт и сумма средств, необходимых для финансирования расходов на перечисление этих доплат. Об этом рассказал юрист Европейской юридической службы Эрдни Манджиев.

— Доплата положена тем, кто имеет необходимый специальный стаж. Корректируют выплату ежеквартально. Делается это автоматически, то есть никаких заявлений пенсионеру подавать не нужно, — пояснил Эрдни Манджиев.

Стоит отметить, что доплату получают только те, кто уже не работает по льготным специальностям, дающим на неё право.

Юрист отметил, что с 1 ноября вырастут пенсии у пожилых людей, которым в октябре исполнилось 80 лет. Им сделают прибавку к страховой пенсии по старости. Её размер 6044,48 рубля.

— Также произойдёт индексация пенсии работающим пенсионерам, которые уволились в июле этого года. Им пересчитают выплаты с учётом пропущенных индексаций, в том числе за месяцы, которые прошли после увольнения. Все эти перерасчёты тоже сделают в беззаявительном порядке, — рассказал Эрдни Манджиев.

С 1 ноября появятся изменения, которые касаются получения пособий. Кроме того, в ПФР напомнили, что до 31 октября нужно успеть подать заявление, чтобы получить выплату на детей. Если этого не сделать, то право на неё будет утрачено. Получить деньги могут родители, бабушки или дедушки, если они являются законными представителями ребёнка, а также опекуны или усыновители.

До конца 2021 года можно получить 10 тысяч рублей. Эти деньги выдаются на каждого школьника. Выплата делалась для того, чтобы помочь родителям подготовить детей к школе. Деньги выплачиваются одному из родителей или законных представителей: 10 000 перечисляют на каждого ребёнка в возрасте от шести до 18 лет.

Эта выплата положена также инвалидам, людям с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет. Правда, при условии, что они учатся по основным общеобразовательным программам. Выплату получить может и один из родителей или законных представителей на каждого человека с ограниченными возможностями здоровья.

Важно учесть, что деньги не перечисляются автоматически. За выплатой нужно обратиться в ПФР. Причём до 1 ноября 2021 года.

— Выплата на школьников — это единовременная мера поддержки. Таким образом, она будет поступать не только на карты "Мир", но и на карты других платёжных систем. Родителям важно помнить, что в заявлении указываются реквизиты лицевого счёта в банке, а не номер карты. Счёт же должен принадлежать именно тому родителю, который подаёт заявление, а не кому-либо из знакомых или родственников, — уточнили в ПФР.

Всё же самые большие изменения будут с 1 января. Они касаются как действующих пенсионеров, так и тех, кто выходит на пенсию в 2022 году. В некоторых ситуациях пенсия будет назначаться в беззаявительном порядке, то есть автоматически. Также подать заявление можно будет через портал госуслуг.

Для того чтобы пенсия была назначена, не надо будет обращаться лично с документами тем, кто досрочно выходит на пенсию и стоит на бирже труда как безработный. В таком случае Центр занятости будет самостоятельно отправлять документы в Пенсионный фонд.

Это же касается и тех, кому производится доплата до уровня прожиточного минимума в регионе. Теперь не надо будет приносить никаких дополнительных документов. Доплата будет начисляться автоматически. Каждый месяц ПФР будет проверять, не устроился ли пенсионер на работу, если да, то доплата также автоматически перестанет начисляться до тех пор, пока человек будет работать. Беззаявительный порядок распространяется и на инвалидов. Сведения о них также автоматически будут поступать в ПФР от МСЭ. Об этом рассказала партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.

— Также предполагается, что подавать заявление о назначении пенсии можно будет через портал госуслуг. При этом в ПФР не потребуется, как раньше, нести кипу документов. Пенсионный фонд будет самостоятельно запрашивать недостающую информацию в различных инстанциях. Например, связываться с работодателем, — добавила Светлана Петрикова.

Кстати, ранее в Минтруде сообщили о размерах индексации пенсий. С 1 января они вырастут на 5,9%. Следовательно, в 2022 году неработающие пенсионеры будут получать в среднем 18 521 рубль в месяц, в 2023-м — 19 477 рублей, в 2024-м — 20 469 рублей.

Страховые пенсии индексируют ежегодно с 1 января. В этом году прибавка составила 6,3%. На данный момент средний размер пенсии — 16 789 рублей.

Социальные пенсии в 2022 году вырастут на 7,7%. Индексацию сделают с 1 апреля. Этот вид пенсий индексируется пропорционально росту прожиточного минимума пенсионера. Размер прибавки в 2022 году определяется как соотношение величины прожиточного минимума за 2021 год к этому же показателю за 2020-й.

Социальную пенсию получают тогда, когда не хватило трудового стажа для страховой пенсии. Также их выплачивают инвалидам и детям, оставшимся без кормильца. Если социальная пенсия будет меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе, то государство сделает доплату. В этом году индексация социальных пенсий составила 3,4%.

Кроме того, 14 октября первое чтение в Госдуме прошёл правительственный законопроект, в котором предусмотрена защита пенсионных накоплений от действий недобросовестных страховщиков. Проблема в том, что нередко люди узнают о том, что их сбережения незаконно переведены из одного негосударственного пенсионного фонда в другой. Люди подают в суд и выигрывают. Только вот вернуть доход от инвестиций так и не получается.

Лишь за 2015–2019 годы таким образом было потеряно 108,4 млрд рублей. Как следует из законопроекта: если суд признает договор об обязательном пенсионном страховании недействительным, то страховщики обязаны будут вернуть потерянный инвестиционный доход. Деньги должны быть переведены из резерва по обязательному пенсионному страхованию. Если закон будет принят, то он вступит в силу с 1 июля 2022 года.

Кстати, на этой неделе Сергей Собянин сообщил, что минимальный размер пенсии в Москве с городской доплатой увеличится с 20 222 до 21 193 рублей в месяц. Таким образом, величина индексации превысит прогнозируемый уровень инфляции в 2022 году, а минимальный размер пенсии неработающих пенсионеров в Москве будет в 1,5 раза больше, чем это предусмотрено федеральным законодательством.

Авторы Нина Важдаева