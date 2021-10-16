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Возвращающийся на Землю киноэкипаж "Союза" встретят берёзовым соком

А ещё будут яблоки, черешня, оренбургская дыня, арбуз, цветущий багульник и другие прелести земной цивилизации.

16 октября, 11:30
<p>Клим Шипенко, Юлия Пересильд и Антон Шкаплеров. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Клим Шипенко, Юлия Пересильд и Антон Шкаплеров. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Военнослужащие Центрального военного округа встретят космический корабль "Союз МС-18" с киноэкипажем на борту берёзовым соком, сообщает пресс-служба ЦВО.

"Космонавт Олег Новицкий, входящий в экипаж спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-18", попросил военнослужащих поисково-спасательной группы Центрального военного округа привезти к месту посадки в Казахстане берёзовый сок", — говорится в сообщении.

Посадка спускаемого аппарата корабля "Союз МС-18", на котором на Землю вернутся режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, запланирована на утро 17 октября. Военные спасатели готовят подарки каждому прибывающему на Землю экипажу. Яблоки, черешня, оренбургская дыня, арбуз, цветущий багульник, берёзовый сок и другие блага планеты будут ожидать прибывающий экипаж.

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Ранее Лайф писал о том, что экипажу ничего не угрожает после потери МКС ориентации в пространстве. 15 октября Международная космическая станция потеряла ориентацию при тестировании двигателей корабля "Союз", на котором киноэкипаж в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Клима Шипенко будет возвращаться на Землю.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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