Возвращающийся на Землю киноэкипаж "Союза" встретят берёзовым соком

"Космонавт Олег Новицкий, входящий в экипаж спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-18", попросил военнослужащих поисково-спасательной группы Центрального военного округа привезти к месту посадки в Казахстане берёзовый сок", — говорится в сообщении.

Посадка спускаемого аппарата корабля "Союз МС-18", на котором на Землю вернутся режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, запланирована на утро 17 октября. Военные спасатели готовят подарки каждому прибывающему на Землю экипажу. Яблоки, черешня, оренбургская дыня, арбуз, цветущий багульник, берёзовый сок и другие блага планеты будут ожидать прибывающий экипаж.

Ранее Лайф писал о том, что экипажу ничего не угрожает после потери МКС ориентации в пространстве. 15 октября Международная космическая станция потеряла ориентацию при тестировании двигателей корабля "Союз", на котором киноэкипаж в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Клима Шипенко будет возвращаться на Землю.