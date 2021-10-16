В "Роскосмосе" объяснили, как потеря ориентации МКС повлияет на посадку экипажа с Пересильд

Внештатная ситуация с потерей ориентации МКС практически не повлияет на посадку спускаемого космического корабля "Союз МС-18" в Казахстане, запланированную на 17 октября. Однако точное время приземления всё же изменится.

"Расстыковка ожидается в 04:14 мск, включение двигательной установки корабля для выдачи тормозного импульса — в 06:41:46 мск и посадка спускаемого аппарата в Казахстане — в 07:35:42 мск в 148 км юго-восточнее от города Жезказган", — уточнили в пресс-службе "Роскосмоса".

Ранее предполагалось, что пилотируемый корабль с космонавтом Олегом Новицким, актрисой Юлией Пересильд и режиссёром Климом Шипенко произведёт посадку в 07:36 мск в 146 км от Жезказгана.