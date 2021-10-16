СК возбудил уголовное дело после бунта в колонии во Владикавказе

В Северной Осетии возбуждено уголовное дело по факту прошедшего накануне бунта в исправительной колонии № 1 во Владикавказе. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по республике.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия – Алания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного чч. 1, 2 ст. 212 УК РФ (организация и участие в массовых беспорядках)", — говорится в сообщении ведомства.

По данным СК, беспорядки начались около трёх часов дня. Всего в них приняли участие не менее двухсот человек, уточнили в ведомстве. Там добавили, что прибывшие на место сотрудники спецподразделений провели мероприятия по наведению порядка, пострадавших нет.