Шаляпин намерен судиться с Цымбалюк-Романовской из-за слов о его покойной жене

Как сообщает ЦСН, причиной стали слова Цымбалюк о том, что она не верит ни в свадьбу, ни в смерть супруги Шаляпина. Новоиспечённого вдовца очень оскорбило её заявление. Он считает, что бывшая любовница пытается таким образом заработать на его личности, привлечь к себе внимание и подготовиться к дню памяти Армена Джигарханяна, чтобы потом раздавать платные интервью. По словам юриста, певец намерен решить конфликт в досудебном порядке, но, если Цымбалюк продолжит так комментировать ситуацию, суд будет неизбежен.