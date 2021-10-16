Шаляпин намерен судиться с Цымбалюк-Романовской из-за слов о его покойной жене
Он считает, что бывшая любовница пытается таким образом заработать на его личности и подготовиться к дню памяти Армена Джигарханяна.
Фото © Instagram/vitalinaromanovskay
Российский певец Прохор Шаляпин готовится к суду со своей бывшей возлюбленной, экс-супругой актёра Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской. Об этом рассказал юрист артиста Александр Бенхин.
Как сообщает ЦСН, причиной стали слова Цымбалюк о том, что она не верит ни в свадьбу, ни в смерть супруги Шаляпина. Новоиспечённого вдовца очень оскорбило её заявление. Он считает, что бывшая любовница пытается таким образом заработать на его личности, привлечь к себе внимание и подготовиться к дню памяти Армена Джигарханяна, чтобы потом раздавать платные интервью. По словам юриста, певец намерен решить конфликт в досудебном порядке, но, если Цымбалюк продолжит так комментировать ситуацию, суд будет неизбежен.
Напомним, супруга Шаляпина была госпитализирована в Штатах с коронавирусом сразу после свадьбы. 30 сентября стало известно о смерти миллионерши. Артист простился с любимой трогательными строками из своей песни. Умершую от ковида жену Шаляпина кремировали в США.
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