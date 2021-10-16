НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Шаляпин намерен судиться с Цымбалюк-Романовской из-за слов о его покойной жене

Он считает, что бывшая любовница пытается таким образом заработать на его личности и подготовиться к дню памяти Армена Джигарханяна.

16 октября, 07:37
<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/vitalinaromanovskaya/?hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">vitalinaromanovskay</a></p>

Фото © Instagram/vitalinaromanovskay

Российский певец Прохор Шаляпин готовится к суду со своей бывшей возлюбленной, экс-супругой актёра Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской. Об этом рассказал юрист артиста Александр Бенхин.

Как сообщает ЦСН, причиной стали слова Цымбалюк о том, что она не верит ни в свадьбу, ни в смерть супруги Шаляпина. Новоиспечённого вдовца очень оскорбило её заявление. Он считает, что бывшая любовница пытается таким образом заработать на его личности, привлечь к себе внимание и подготовиться к дню памяти Армена Джигарханяна, чтобы потом раздавать платные интервью. По словам юриста, певец намерен решить конфликт в досудебном порядке, но, если Цымбалюк продолжит так комментировать ситуацию, суд будет неизбежен.

Брак Шаляпина могут аннулировать из-за смерти жены-миллионерши

Брак Шаляпина могут аннулировать из-за смерти жены-миллионерши

Напомним, супруга Шаляпина была госпитализирована в Штатах с коронавирусом сразу после свадьбы. 30 сентября стало известно о смерти миллионерши. Артист простился с любимой трогательными строками из своей песни. Умершую от ковида жену Шаляпина кремировали в США.

Прохор Шаляпин после смерти жены перезапускает карьеру песней о матовых стёклах

Прохор Шаляпин после смерти жены перезапускает карьеру песней о матовых стёклах

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1