Задержаны трое виновников конфликта на станции метро "Текстильщики"

В Москве задержали троих виновников конфликта на станции "Текстильщики" столичной подземки. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. Подозреваемым предъявлено обвинение в хулиганстве.

"Трое мужчин задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, им предъявлено обвинение. Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании фигурантам меры пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается", — проинформировала она.

Видео © Главное управление МВД России по г. Москве

Напомним, очередной конфликт произошёл в Московском метрополитене вечером 12 октября, когда на станции "Текстильщики" пассажиры решили заступиться за девушку, к которой приставали трое парней. На опубликованных кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что они вступают в перепалку с пассажирами, а когда в ситуацию вмешиваются сотрудники полиции, не спешат реагировать на их требования.