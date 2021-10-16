Задержаны трое виновников конфликта на станции метро "Текстильщики"
Мужчины вели себя агрессивно по отношению к находящейся в вагоне девушке, но другие пассажиры решили за неё заступиться.
Фото © wikipedia.org
В Москве задержали троих виновников конфликта на станции "Текстильщики" столичной подземки. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. Подозреваемым предъявлено обвинение в хулиганстве.
"Трое мужчин задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, им предъявлено обвинение. Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании фигурантам меры пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается", — проинформировала она.
Видео © Главное управление МВД России по г. Москве
Напомним, очередной конфликт произошёл в Московском метрополитене вечером 12 октября, когда на станции "Текстильщики" пассажиры решили заступиться за девушку, к которой приставали трое парней. На опубликованных кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что они вступают в перепалку с пассажирами, а когда в ситуацию вмешиваются сотрудники полиции, не спешат реагировать на их требования.
А вечером 4 октября в вагоне метро между станциями "Измайловская" и "Первомайская" завязалась драка между несколькими мужчинами. Молодой человек заступился за девушку и был сильно избит. Изначально в отношении напавших возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство", но позже по поручению главы СКР Александра Бастрыкина дело было переквалифицировано на статью "Покушение на убийство".
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