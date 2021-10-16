Украинский депутат поблагодарил Грузию за арест "гастролёра-афериста" Саакашвили

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива поблагодарил грузинское руководство за арест экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, на "содержание" которого, по словам политика, Киеву приходилось ежедневно тратить десятки тысяч долларов.

"Как народный депутат Украины, хочу поблагодарить руководство Грузии и лично министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури за принципиальную позицию в отношении ареста и взятия под стражу международного гастролёра-афериста Михаила Саакашвили", — написал Кива в своём телеграм-канале.