Украинский депутат поблагодарил Грузию за арест "гастролёра-афериста" Саакашвили
Илья Кива отметил, что теперь его страна избавилась от бесполезных расходов из госбюджета на содержание этого "проходимца и шарлатана".
Фото © Facebook / Михаил Саакашвили
Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива поблагодарил грузинское руководство за арест экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, на "содержание" которого, по словам политика, Киеву приходилось ежедневно тратить десятки тысяч долларов.
"Как народный депутат Украины, хочу поблагодарить руководство Грузии и лично министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури за принципиальную позицию в отношении ареста и взятия под стражу международного гастролёра-афериста Михаила Саакашвили", — написал Кива в своём телеграм-канале.
Он отметил, что теперь страна избавилась от бесполезных расходов и трат из госбюджета. По мнению депутата, благодаря задержанию "проходимца и шарлатана" Саакашвили, восторжествовала справедливость.
Напомним, утром 1 октября Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером этого же дня стало известно о его задержании. Экс-президента на родине обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. В тюрьме политик объявил голодовку. Ранее в Грузии уже проходили менее масштабные протесты в поддержку Саакашвили.
Комментариев: 0