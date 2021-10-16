Неизвестный открыл стрельбу во время футбольного матча в США. Видео © Telegram / SHOT

Четверо человек получили ранения в результате стрельбы, которую открыл неизвестный во время футбольного матча средней школы на стадионе Ladd-Peebles в американском штате Алабама. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как люди в спешке покидают поле, несколько человек лежит на земле.

По данным издания BNO News, к месту происшествия стянулись экстренные службы. О личности стрелка в настоящий момент ничего не известно. Однако уточняется, что ранены трое мужчин и одна женщина. Также в полиции допустили, что подозреваемых было двое. Предположительно, они успели покинуть место происшествия на белом седане. Другие подробности, а также тип оружия, из которого они открыли огонь, выясняются.