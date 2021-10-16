НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

ФСИН взяла под контроль ситуацию в колонии во Владикавказе

В ведомстве отметили, что никто из сотрудников и осуждённых не пострадал.

16 октября, 07:50
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Сотрудники ФСИН взяли под контроль ситуацию в колонии № 1 во Владикавказе, где осуждённые устроили беспорядки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Обстановка в ИК-1 УФСИН России по Северной Осетии стабилизирована и находится под контролем. Ни среди сотрудников, ни среди осуждённых пострадавших нет", — отметили в ведомстве.

Омбудсмен заявил об отсутствии пострадавших при бунте в колонии во Владикавказе

Омбудсмен заявил об отсутствии пострадавших при бунте в колонии во Владикавказе

Ранее сообщалось, что на территории исправительной колонии № 1 во Владикавказе заключённые устроили бунт. Полиция оцепила территорию вблизи ИК. На место инцидента прибыли бойцы Росгвардии и ОМОНа. Во ФСИН сообщили, что беспорядки в ИК № 1 организовали двое содержащихся в штрафном изоляторе осуждённых из-за проведения массовых обысков.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1