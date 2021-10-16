ФСИН взяла под контроль ситуацию в колонии во Владикавказе

Сотрудники ФСИН взяли под контроль ситуацию в колонии № 1 во Владикавказе, где осуждённые устроили беспорядки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Обстановка в ИК-1 УФСИН России по Северной Осетии стабилизирована и находится под контролем. Ни среди сотрудников, ни среди осуждённых пострадавших нет", — отметили в ведомстве.