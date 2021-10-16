ФСИН взяла под контроль ситуацию в колонии во Владикавказе
В ведомстве отметили, что никто из сотрудников и осуждённых не пострадал.
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Сотрудники ФСИН взяли под контроль ситуацию в колонии № 1 во Владикавказе, где осуждённые устроили беспорядки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Обстановка в ИК-1 УФСИН России по Северной Осетии стабилизирована и находится под контролем. Ни среди сотрудников, ни среди осуждённых пострадавших нет", — отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что на территории исправительной колонии № 1 во Владикавказе заключённые устроили бунт. Полиция оцепила территорию вблизи ИК. На место инцидента прибыли бойцы Росгвардии и ОМОНа. Во ФСИН сообщили, что беспорядки в ИК № 1 организовали двое содержащихся в штрафном изоляторе осуждённых из-за проведения массовых обысков.
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