Семиклассница из Ногинска спасла тонущего в пруду ребёнка

Семиклассница из подмосковного Ногинска спасла пятилетнего мальчика, который упал в пруд. Мальчик гулял без родителей в парке "Волхонка". Когда Алёна заговорила с ним, ребёнок рванул к пруду и, не удержав равновесие, рухнул с подмостков в воду.

По данным издания "Подмосковье сегодня", девочка за доли секунды приняла решение и прыгнула следом. Она нащупала в мутной, холодной воде тело захлёбывающегося ребёнка и вытащила малыша на берег. Мальчик, к счастью, не успел потерять сознание. Когда он откашлялся от попавшей воды, девочка с друзьями отвела его в ближайший магазин, охранник которого вызвал полицию.

Издание уточняет, что вскоре нашлась и мама мальчика. Как выяснилось, он совсем не одинок, просто удачно воспользовался тем, что его мать отвлеклась, и отправился самостоятельно исследовать парк.

Отмечается, что поступком Алёны гордятся не только родители девочки, но и её наставники в центре допризывной подготовки молодёжи (Дом юнармии) Богородского городского округа. К слову, там она считается одной из лучших учениц.