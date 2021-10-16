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Семиклассница из Ногинска спасла тонущего в пруду ребёнка

Мама мальчика отвлеклась, и тот, воспользовавшись моментом, пошёл самостоятельно исследовать парк.

16 октября, 07:40
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/noginskgorodok" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ногинск | Городок</a></p>

Фото © VK / Ногинск | Городок

Семиклассница из подмосковного Ногинска спасла пятилетнего мальчика, который упал в пруд. Мальчик гулял без родителей в парке "Волхонка". Когда Алёна заговорила с ним, ребёнок рванул к пруду и, не удержав равновесие, рухнул с подмостков в воду.

По данным издания "Подмосковье сегодня", девочка за доли секунды приняла решение и прыгнула следом. Она нащупала в мутной, холодной воде тело захлёбывающегося ребёнка и вытащила малыша на берег. Мальчик, к счастью, не успел потерять сознание. Когда он откашлялся от попавшей воды, девочка с друзьями отвела его в ближайший магазин, охранник которого вызвал полицию.

Издание уточняет, что вскоре нашлась и мама мальчика. Как выяснилось, он совсем не одинок, просто удачно воспользовался тем, что его мать отвлеклась, и отправился самостоятельно исследовать парк.

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Отмечается, что поступком Алёны гордятся не только родители девочки, но и её наставники в центре допризывной подготовки молодёжи (Дом юнармии) Богородского городского округа. К слову, там она считается одной из лучших учениц.

Ранее врачи в Петербурге чудом спасли 9-летнего мальчика, "изрубленного" квадроциклом. В больницу он поступил с обширными повреждениями тела, глубокими ранами, некрозом тканей и костей, включая затылочную.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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