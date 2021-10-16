В Германии подросток перепугал весь город оружием из "Лего"

В немецком Линдау 15-летний подросток переполошил весь город, выйдя на улицу с ружьём из конструктора "Лего". Обезоруживать "преступника" приехали несколько полицейских патрулей. Что сподвигло ребёнка взять на прогулку такую игрушку, неизвестно.

"Гость ресторана немало удивился, когда увидел одетого в камуфляж юношу, по всей видимости, с ружьём в руках, который прогуливался туда-сюда по Максимилианштрассе. Поскольку не было сразу понятно, идёт ли речь о настоящем оружии, из Линдау и других районов были стянуты несколько полицейских патрулей, в том числе федеральная полиция", — передаёт немецкое издание BR 24.

Однако, приехав на место, полицейские поняли, что у мальчика в руках игрушечное оружие, собранное из конструктора "Лего". Несмотря на это, подростку будет выписан штраф "в соответствии с Уголовным кодексом", уточнили в местной полиции.