Прокуратура проверяет обстоятельства отравления 20 учеников подмосковной школы

"По предварительным данным, в медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие обратилось 20 детей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что после проверки будет дана правовая оценка соблюдению требований федерального законодательства. Если выявятся нарушения, будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, в ведомстве добавили, что всем детям оказана необходимая медицинская помощь и их здоровью ничего не угрожает. В Следственном управлении СК России также начали проверку.