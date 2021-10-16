Прокуратура проверяет обстоятельства отравления 20 учеников подмосковной школы
Всем детям оказали необходимую медицинскую помощь, их здоровью ничего не угрожает.
Фото © ТАСС / Владимир Смирнов
Клинская городская прокуратура организовала проверку после информации об отравлении 20 школьников. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"По предварительным данным, в медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие обратилось 20 детей", — говорится в сообщении.
Отмечается, что после проверки будет дана правовая оценка соблюдению требований федерального законодательства. Если выявятся нарушения, будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, в ведомстве добавили, что всем детям оказана необходимая медицинская помощь и их здоровью ничего не угрожает. В Следственном управлении СК России также начали проверку.
Лайф недавно писал о массовом отравлении второклассников в Красноярске. Ребятки отравились едой из школьной столовой.
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